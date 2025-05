Na manhã desta sexta-feira, o Imaculado Coração de Maria encheu-se de cor e significado com a Festa da Flor na Escola Bartolomeu Perestrelo, onde as crianças do pré-escolar lançaram um apelo simbólico à paz no mundo e ao respeito pelo planeta.

O presidente Pedro Araújo associou-se ao momento, acompanhado pela vice-presidente da escola, Ana Freire, valorizando o envolvimento da comunidade educativa nesta iniciativa onde os valores da cidadania e da consciência ambiental se cruzaram com a pureza infantil.

Durante a celebração, as crianças encantaram todos os presentes com vários adereços florais e canções dedicadas à natureza, numa expressão artística que reforçou o compromisso das novas gerações com a preservação ambiental e um futuro sustentável. A Festa da Flor na Bartolomeu ficou também marcada pelo lançamento do “Muro da Esperança e da Solidariedade”, um espaço que permanecerá acessível até ao final da próxima semana, onde a comunidade local poderá colocar uma flor num gesto coletivo pela paz e pela empatia.