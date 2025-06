Bom dia!

A presidente do Banco Alimentar contra a Fome na Madeira é a escolha do Juntos Pelo Povo para conquistar a Câmara do Funchal nas eleições de setembro. Élvio Sousa explica ao JM a opção com o perfil académico e social de Fátima Aveiro e reitera que a aposta do partido na capital madeirense é tão prioritária como a de Santa Cruz.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página cujo destaque fotográfico vai para um evento em Dia do Ambiente. Região acelera transição energética. Em dois anos e meio, a capacidade de produção de energia renovável na Região subiu de 28 para 47,8%, revelou ontem Pedro Rodrigues, no fórum sobre sustentabilidade energética. Porto Santo deverá ser autossuficiente em 2026. Presidente da EEM diz que apagão igual ao do continente seria reposto em menos de uma hora na Madeira.

Saiba ainda que Savoy e Madeira foram de novo distinguidos e que 335 educadores foram contratados nos últimos cinco anos.

Destaque também para os automóveis. Redes sociais funcionam como extensão do stand físico. Podcast ‘Conduzir o Amanhã’ explica aposta da Autocrescente.

Fique a saber que JM leva Jornadas a Câmara de Lobos no próximo dia 13. Quarto episódio da quinta temporada convida todos os autarcas e forças vivas do concelho.

Nas Ocorrências, conheça a história de um burlão que engana pessoas com o conto do vigário.

