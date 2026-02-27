Famílias denunciam falta de habitação social e admitem avançar para tribunal

Cerca de uma dezena de pessoas manifestou-se hoje para denunciar a falta de habitação social e exigir o cumprimento do direito constitucional a uma casa digna. Paulo Azevedo, que afirma representar 32 famílias em situação de carência, acusa o Estado de incumprimento e admite avançar com uma ação judicial contra as entidades responsáveis.
Segundo o porta-voz, a iniciativa surge devido à “grave carência de habitação” que, sublinha, “não é um problema de agora, mas de décadas”. Para Paulo Azevedo, o abandono da construção de habitação social contribuiu para a atual crise. “Se houvesse mais oferta pública, o mercado não estava como está”, defende.
Paulo Azevedo garante que existem fogos devolutos que poderiam ser atribuídos a famílias em lista de espera. “Num espaço de cinco mil metros quadrados, no bairro da Nazaré, encontrei seis apartamentos vazios”, afirma, questionando a alegada inexistência de casas disponíveis.
Questionado sobre eventual enquadramento partidário da iniciativa, Paulo Azevedo afirma agir “como cidadão”, embora reconheça o apoio do partido Nova Direita. “Não estamos em campanha eleitoral. Estamos aqui para defender direitos”, diz.
Apesar de na concentração estarem presentes cerca de 12 pessoas, o responsável assegura que o número de casos acompanhados é superior, mas muitos optam por não se expor publicamente “por receio de represálias”. Garante ainda que irá tornar públicos dados sobre fogos desocupados construídos com dinheiros públicos.
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
Temos de acabar com o conceito de afirmação de masculinidade de que “homem que é homem tem de expor o seu órgão para se afirmar”.
Países evoluídos, têm...
SIGA FREITAS
Recentemente, vimos a comunicação social portuguesa tratar um episódio de racismo como se fosse apenas mais um lance polémico de um jogo de futebol, felizmente...
Nos últimos tempos, assistimos a um desconcertante passeio de políticos e de cidadãos que se dizem iluminados, independentes, conhecedores de tudo e mais...
Há quem ache que a liberdade vem com a renúncia às responsabilidades, passando-as para um poder superior que decide pelo indivíduo, libertando-o das decisões...
Voltar à base”, é uma expressão para evocar um sentimento de uma certa nostalgia e recomeço. É um parar, para recomeçar, muitas vezes um regresso a algo...
Durante muito tempo, o Arquipélago da Madeira foi visto como um lugar privilegiado para viver. Seguro, bonito e com qualidade de vida em comparação com...
Uma das marcas mais distintivas das comunidades portuguesas espalhadas pelos quatro cantos do mundo é a sua reconhecida vocação empreendedora. Ao longo...
A companhias aéreas Turkish Airlines, turca, e duas iranianas cancelaram os seus voos na noite de hoje para Teerão a partir de Istambul, num contexto de...
Marco António Amaro é o novo advogado nomeado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA) para defender o antigo primeiro-ministro José...
O FC Porto garantiu o triunfo diante do Arouca, por 3-1, em jogo da 24.ª jornada da I Liga
Pelos dragões marcaram Oskar Pietuszewski (1’), William Gomes...
A cerimónia de posse perante o parlamento do novo Presidente da República, António José Seguro, está marcada para as 10:00 de 09 de março, e a sua chegada...
O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, informa que abriu oficialmente o período de pré-inscrições para o próximo ano letivo....
A patinadora madeirense Jéssica Rodrigues apurou-se hoje para a final de mass start dos campeonatos mundiais júnior de patinagem de velocidade no gelo,...
A Calheta prepara-se para colocar a Madeira no mapa internacional do teqball. A segunda edição da Challenger Teqball League, hoje apresentada, realiza-se...
O Presidente norte-americano afirmou hoje que está a considerar uma “tomada de controlo pacífica” de Cuba, sem especificar detalhes, num momento em que...
O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, agradeceu, em nome do Governo Regional, a disponibilidade, o trabalho e o empenho...
Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) esclareceu a situação de maior pressão registada no Serviço de Urgência (SU) do Hospital Dr. Nélio...