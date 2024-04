Teve, ontem, início a Exposição Regional do Limão, na freguesia da Ilha, em Santana, mas hoje, é o dia mais forte.

Com centenas de pessoas já no local, ao longo da tarde serão esperadas muitas mais, com o limão e produtos derivados, como doçaria e bebidas a atraírem, bem como a espetada e o bolo do caco.

Pelas 12h15, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deverá discursar.

Este ano, há apenas um produtor e uma associação a vender limões, a um euro ao quilo, mas estão representados 590 expositores na feira, dos quais 100 são da Ilha.