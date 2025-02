Bom dia e bom domingo!

- Começa às 10h00, a visita à RAM da Comissão de Agricultura e Pescas da Assembleia da República. Os deputados começam os trabalhos a visitar a Floresta Laurissilva e terminam no final do dia na baía de Câmara de Lobos.

- Às 15h00, decorre a entrega de prémios aos agricultores na 34.ª Exposição Regional da Anona- Faial.

- Principia às 17h00, na Igreja do Carmo no Funchal, o Jubileu dos Consagrados. Após a bênção das velas segue a procissão para a Igreja da Sé, para a missa às 18h00.

- Pelas 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta o Concerto Especial de Inverno, com o violinista Robert Stepanian, sob a direção do maestro Sergey Smbatyan.