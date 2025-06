João Paulo Marques, deputado municipal do ‘Funchal sempre à frente’, pediu o uso da palavra, nas Jornadas Madeira, para exortar a presidente da Câmara Municipal do Funchal a explicar à plateia sobre o que aconteceu em 2020 para que a autarquia do PS não tivesse devolvido o IRS aos munícipes.

“Muito simples”, começou por responder Cristina Pedra. “O executivo não notificou, como é obrigatório, a Autoridade Tributária. Foi de propósito e por opção, que era não querer devolver dinheiro aos funchalenses. Foi premeditado”, acusou a autarca, em relação ao executivo anterior, liderado pelo PS.

Antes, o social-democrata criticou o deputado municipal socialista Sérgio Abreu, elogiando, contudo, a sua “coragem” por estar ali sozinho a “defender sozinho a honra de vários anos do PS da Câmara”.

João Paulo Marques comentou que, ao longo da intervenção de Cristina Pedra, em que esta falou de vários dossiers importantes para o município, como a FrenteMar, a menor carga fiscal, os investimentos e transferências para as juntas de freguesia, Sérgio Abreu “só se lembrou de falar do 25 de abril” e da FrenteMar, lamentando, por isso, “a figura ridícula” do deputado municipal do PS.