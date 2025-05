“Neste momento, temos um drama de habitação emergente”, sendo que a solução reside na resposta a dar à classe média e jovens casais, mas Miguel Albuquerque recuou a um passado distante, no final dos anos 90 na Madeira, para elaborar a mudança significativa que se assiste atualmente.

Afirmou o governante social-democrata , retratando que nessa época as famílias residiam em casas com cobertura de amianto, no interior da ribeira de Santo António, etc.

Não obstante, o governante social-democrata enfatizou a capacidade de construção das construtoras que não é a mesma do final do século XX, sendo um mercado “lotado”.

O debate do Programa de Governo para 2025-2029 do XVI Governo Regional termina, por esta hora, retomando os trabalhos pelas 15 horas desta terça-feira.

Nesta manhã, saliente-se, a habitação foi um dos temas fulcrais.