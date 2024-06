O PAN Madeira esteve na Universidade da Madeira no âmbito da campanha às Europeias, defendendo entre os estudantes “políticas europeias de apoio à juventude, como o reforço no Plano Europeu para a Juventude com mais e melhores medidas destinadas ao associativismo jovem e para projetos comunitários”.

“Devem ser potenciados projetos que promovam uma Educação para a Cidadania, Direitos Humanos, Justiça Social, Diversidade Cultural, entre outros, preparando cidadãos e cidadãs ativas e conscientes para uma sociedade mais inclusiva e global”, sublinha o PAN Madeira em comunicado.

O PAN defende ainda “a importância de reforçar as verbas para os estudantes afetos ao programa de Erasmus+ assim como o reforço do financiamento a projetos de intercâmbio que proporcionem aos/às jovens da região experiências de aprendizagem únicas fora de Portugal e que coloque em contacto com outras realidades e culturas”.

”São muitas vezes estes programas de intercâmbio, que dão a oportunidade de os/as jovens madeirenses saírem da ilha pela primeira vez. Os/as jovens que participam nestes projetos, ao estarem imersos numa nova realidade, faz com que estes/as desenvolvam habilidades não só de comunicação, liderança, empreendorismo como ao nível do desenvolvimento pessoal. A interculturalidade é fundamental para a troca de experiências e oportunidade para novas ideias, metodologias e conhecimentos que podem ser implementados sobre a forma de projetos para o desenvolvimento da região.” - refere Válter Ramos, candidato do PAN ao Parlamento Europeu.

Sobre a investigação, o PAN considera fundamental a criação de normas europeias que defendam os investigadores/as bolseiros de modo a garantir a correta e justa contratação por parte das universidades, para estejam em pé de igualdade com os/as restantes elementos dos quadros.