A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Lombada assinalou o final do 2.º período letivo, no dia 4 de abril, com uma manhã repleta de atividades diversificadas.

Para além das tradicionais celebrações da Páscoa, a escola promoveu uma gincana desportiva alusiva à data. No entanto, o momento mais aguardado foi a demonstração da equipa cinotécnica da PSP, que contou com a presença dos agentes principais Agostinho Campanário, da Esquadra da PSP da Ponta do Sol, Amílcar Pereira, Fábio Neves e André Menezes bem como de Sérgio Silva, Chefe do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP. A iniciativa foi aberta à comunidade local.

Durante a apresentação, os alunos puderam assistir ao trabalho dos cães em diferentes funções, incluindo guarda, patrulha e busca. Os binómios demonstraram ainda competências de treino, destacando a obediência aos tratadores, a utilização de comandos de voz e o recurso a reforços positivos. “Foi uma experiência enriquecedora para os alunos, que puderam perceber o papel essencial destes animais na segurança pública”, afirmou Rosa Luísa Gaspar, diretora da escola.

A visita permitiu demonstrar a importância dos cães no combate à criminalidade, na deteção de substâncias ilegais e no resgate de pessoas. A interação entre os alunos e os cães foi um dos momentos mais marcantes do evento, proporcionando uma aprendizagem prática e significativa sobre o trabalho destes animais. A escola expressou a sua gratidão à equipa cinotécnica da PSP e à Esquadra da PSP da Ponta do Sol pela disponibilidade em partilhar os seus conhecimentos e experiências.