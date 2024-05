Europeias: Candidato Duarte Martins defende importância do voto na CDU

A candidatura da CDU ao Parlamento Europeu esteve numa ação de contactos esta manhã no centro do Funchal a explicar a “importância destas eleições onde o candidato Duarte Martins proferiu as seguintes declarações:

“A CDU hoje está no centro do Funchal a esclarecer a importância do voto nestas eleições para o Parlamento Europeu, e para além do acto do voto em si, é importante votar na CDU, porque de facto o trabalho desenvolvido pelos deputados da CDU tem sido muito importante na defesa dos madeirenses e portossantenses.

Têm sido, efetivamente, os deputados da CDU que têm elaborado intervenções, relatórios, perguntas e propostas na defesa intransigente dos pescadores, dos agricultores, em defesa do trabalho com direitos e dos trabalhadores, sobre o gravíssimo problema da falta de habitação, sobre o aumento do custo de vida, em relação à defesa das crianças, ou seja, tem sido os deputados da CDU que tem estado sempre ligados ao concreto da realidade e das dificuldades do dia a dia dos madeirenses e portossantenses e, desse modo, o voto acertado é na força que dá mais força à luta das justas reivindicações dos trabalhadores e do povo desta terra. No dia 9 de junho para que os madeirenses e portossantenses continuem a ter uma voz coerente e consequente que os defenda, é preciso reforçar a CDU.”

O candidato Duarte César Vieira Martins, de 29 anos, foi dirigente nacional da JCP de 2015 até 2021,

Foi igualmente membro do Conselho Regional da Juventude de 2015 até 2019, do Conselho Municipal de Juventude do Funchal de 2015 até 2019 e integra atualmente a direção do PCP na Madeira, nomeadamente na sua comissão executiva e do seu secretariado.