Já são conhecidos os resultados finais da ida às urnas nestas eleições europeias nos concelhos da Calheta e do Porto Moniz.

No caso da Calheta, as oito freguesias deram a maioria dos votos à AD, liderada a nível nacional por Sebastião Bugalho.

Já no Porto Moniz, apenas as Achadas da Cruz diferiram no sentido de voto, depositando antes a confiança no PS. As restantes freguesias, mais concretamente o Porto Moniz, a Ribeira da Janela e o Seixal, colocaram-se ao lado da AD.