A secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, participou na manhã desta sexta-feira, numa ação decorrente do Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) de 2025, que entrou em vigor a 1 de junho, e que teve como palco o Caminho Eng.º Paulo Conceição Rocha da Silva, nas zonas altas de São Roque.

O POCIR tem como principal finalidade garantir a coordenação e a intervenção dos vários agentes de proteção civil, nomeadamente, dos Corpos de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, da Guarda Nacional Republicana, Exército e da Polícia de Segurança Pública, contando também com outros organismos e instituições que concorrem para a defesa do ambiente e da floresta contra incêndios, através de ações de vigilância, patrulhamento e primeira intervenção.

“O objetivo desta ação foi de observar como a operação está a desenrolar-se no terreno, em termos de prevenção e de ação, quando for necessário atuar, que se consubstancia na concretização de um plano que envolve diversas entidades, e que, em simultâneo, sabem o que está a acontecer no terreno e o momento em que é preciso agir, evitando, assim, um desfasamento de tempo no acionamento dos meios”, explicou a secretária com a tutela da Proteção Civil, sublinhando que com o POCIR a “Região fica a ganhar”. “Estamos todos os dias no terreno, em ações de vigilância e patrulhamento, todos os dias falamos uns com os outros, para que, no caso de ser preciso atuar, termos todos os meios disponíveis e bem articulados”, garantiu, ainda, Micaela Fonseca de Freitas.

Refira-se ainda que durante a ação foi realizada uma demonstração com drones, uma simulação de um alerta de incêndio e apresentada a nova plataforma do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro da Região Autónoma da Madeira.