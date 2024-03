“Estamos a preparar as gerações para o futuro, que será completamente diferente”

Cerca de três centenas de jovens e adultos receberam esta quarta-feira os respetivos diplomas e certificados, depois de terem concluído com sucesso as ações de formação que frequentaram na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.

Miguel Albuquerque defendeu, na ocasião, que “a educação é determinante e fundamental para a forma como nos posicionamos, em termos de conhecimento do mundo e de interação com o outros”.

“É bom as pessoas educadas terem noção, e fazerem algum exercício de memória, que um dos grandes feitos da autonomia política, desde 1976, no nosso desenvolvimento, foi o acesso da população à Educação”, sublinhou.

Na opinião do presidente do Executivo Regional a “maior injustiça da história da Madeira” foi, no passado, a dificuldade que muitos jovens encontraram no acesso à escola, independentemente de serem pessoas com inteligência, vocação e talento.

Por oposição ao passado, Albuquerque focou as 29 salas do futuro, que equipam escolas da Região, onde aos jovens é dada a oportunidade de aprenderem, nomeadamente, sobre programação robótica, matemática aplicada e impressão 3D.

“Nós estamos a preparar as gerações para o mundo que vem, que será completamente diferente”, sublinhou referindo que existem já empresas na Região capazes de absorver e lançar no mercado do trabalho jovens com formação nas novas tecnologias. Exemplificou referindo a Datamentors, com sede em Santa Cruz.

Foram também entregues os prémios e certificados aos alunos das turmas vencedoras do projeto ‘Unidos para o Sucesso’. Este projeto desenvolve iniciativas que valorizam e estimulam o empenho e a dedicação dos alunos no seu desempenho escolar, bem como um conjunto de valores essenciais à vida cívica e social dos nossos alunos dos cursos profissionais e dos cursos de educação e formação de adultos. O projeto tem como objetivo premiar o mérito da turma, toda a atividade que esta desenvolveu em prol do sucesso de todos os alunos da turma.

No total, foram entregues 287 certificados e diplomas. As ações Capacitar e os Cursos Profissionais foram cofinanciados pelo Programa Madeira 14-20, através do Fundo Social Europeu.