Bom dia!

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 9h00, vai realizar-se a reunião da Comissão Permanente.

- A assinatura do memorando entre a Zona Militar da Madeira e o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, está agendada para as 10h00, nas instalações do RG3 (Edifício do Comando).

- Pelas 11h00, a apresentação oficial do ‘Mesclarte´24 - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas 2024’, na Loja do Artesanato da Madeira do IVBAM, na Rua dos Ferreiros n.º 152.

- Às 11h30, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, vai decorrer a apresentação do Orçamento Participativo do Funchal 2024/2025.

- Pelas 17h00, a apresentação da XVII Edição do Mercado Quinhentista de Machico, no Pico do Facho.

- No Centro Cultural e Investigação do Funchal – CCIF, pelas 17h30, vai ocorrer a reunião da Associação Portuguesa de Gestão em Saúde – APEGSAUDE – dedicada ao tema ‘ILITERACIA EM SAÚDE’.

- Entre as 17h30 e as 20h00, a oficina intitulada ‘Bichos (não) são Monstros’, na Galeria Tratuário.

- Às 18h00, na Capela da Boa Viagem, inauguração da exposição de Sara Tristão.