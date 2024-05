Bom dia!

João já acelera para o título. Após o triunfo em São Vicente, o piloto só pensa vencer o Rali da Ribeira Brava, em julho, para “relançar ainda mais o campeonato”. Em entrevista ao JM, João Silva lembra que já liderava a prova vicentina quando Miguel Nunes desistiu e está confiante para o resto da época.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o ténis de mesa. Leonor é a melhor de Portugal em sub-11.

Quanto ao futebol, título leonino deu a volta ao mundo futebolístico e, na II Liga, AVS deixa Nacional e Marítimo a ‘esfregar as mãos’. Empate do conjunto avense deixa alvinegros isolados no 2.º lugar. Marítimo reduz diferença para três pontos, mas não tem vantagem no confronto direto.

