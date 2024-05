A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, participou em representação do presidente do Governo Regional, nas comemorações do 509.º aniversário da freguesia do Campanário.

Após o hastear das bandeiras no Centro Cívico local, a secretária regional participou na missa em honra da freguesia e na sessão solene, realizada no Salão Paroquial que contou com intervenções do Presidente de Junta Joao David, Presidente de Câmara Jorge Santos e da SRAA.

Foram realçados os investimentos públicos realizados na freguesia por parte do Governo Regional nomeadamente as intervenções nos sistemas de abastecimento e de drenagem pela ARM, a reabilitação do centro de saúde e a nível social um conjunto de apoios que procuram dar resposta às necessidades da população.

Foi lembrado ainda o compromisso já anunciado de construção do nó que permitirá melhor o acesso à VR1.

A SRAA destacou a importância da articulação entre governo Câmara e junta em prol do desenvolvimento da freguesia o que também contribui para um clima de estabilidade política propício a iniciativas privadas empresariais nos diferentes ramos.

Rafaela Fernandes lembrou, também, a importância do movimento associativo nas dinâmicas locais com referência ao trabalho da casa do povo e da associação desportiva do Campanário e no âmbito concelhio a título de exemplo da ADBRAVA que tem tido um importante papel na intervenção social.

A finalizar, a governante felicitou o presidente de Junta e o seu executivo pelo “bom exemplo” de política de proximidade e de dedicação ao interesse coletivo e reiterou o empenho do Governo Regional em prosseguir os Investimentos acordados com Câmara e a Junta.