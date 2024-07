Líder do campeonato português da modalidade, o britânico Kris Meeke terá nas portas do seu Hyundai 120N Rally2 o número 1 na 65ª edição do Rali Vinho da Madeira, prova que estará entre 1 e 3 de agosto na estrada. Com os números imediatos surgem o segundo classificado naquele campeonato, Armindo Araújo em Skoda Fabia RS Rally2, e o recordista e triunfos no evento, Alexandre Camacho com Toyota GR Yaris Rally2.