O Marítimo joga esta manhã em Viseu, a partir das 11 horas, frente ao Académico.

Fábio Pereira escalou o seguinte onze inicial para a partida: Samu, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Fábio China, Ibrahima, Diogo Mendes, Lucas Silva, Euller e Platiny.

Os verde-rubros estão obrigados a vencer para atingir o play-off de acesso à I Liga. Mas estão dependentes do resultado entre o AVS e o Tondela, que jogam à mesma hora nas Aves. A vitória do AVS elimina automaticamente as aspirações do Marítimo.