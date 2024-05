O PAN Madeira, através da candidatura ‘Força da Natureza’, encabeçada por Mónica Freitas esteve esta manhã no mercado do Santo da Serra, onde defendeu medidas para a dinamização daqueles espaços.

Para o PAN, apostar na agricultura familiar e nos mercados locais é garantir medidas próximas, de menor impacte ambiental e social, criando linhas de confiança e contacto direto entre os produtores e os consumidores. Falar de agricultura, sustenta, passa também por garantir escoamentos justos e que honrem o trabalho dos produtores, considerando urgente melhorar os espaços para o conforto de todos.

“Os mercados locais como o do Santo da Serra têm uma importância redobrada pois caem, também, no espectro da cultura popular. Espaços como estes são locais de encontro, de passagem e de memórias, mostrando que, uma vez mais, a agricultura está intrinsecamente ligada à cultura”, aponta a deputada do PAN Madeira.

Mónica Freitas defende ainda que apostar nos mercados é estudar, perceber e dispor uma série de medidas que permitam que a agricultura familiar seja reconhecida e mais apoiada, é garantir pagamentos mais justos ao produtor e é, naturalmente, desenvolver uma linha de confiança para quem compra.

“Ao mesmo tempo, urge que se melhore a fiscalização, não no sentido de impor cada vez mais barreiras, mas precisamente no âmbito de criar uma sensação de segura para que os mercados possam florescer”, adita.

O PAN defende a implementação efetiva do Estatuto da Agricultura Familiar, com bonificações às boas práticas ambientais, promovendo a saúde alimentar e do ambiente.

“Comprometemo-nos, também, com a melhoria dos espaços dedicados aos mercados locais garantindo condições propícias à atividade, mas sem desvirtuar o espírito dos locais. Finalmente e entre várias outras medidas, apostamos na Economia Circular através da criação de um mercado de trocas onde os produtores possam dar uso aos excessos de produção de forma justa e próxima”, reforça.