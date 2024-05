Decorridos apenas 30 minutos de jogo, já há dois golos para celebrar em Viseu, com relevo para o segundo, de bela execução.

Xadas foi o autor do tento que dá a igualdade aos verde-rubros. Um remate do meio da rua, bem ao seu estilo, que só parou nas redes do Académico.

Recorde-se que logo aos três minutos, o avançado Marquinho aproveitou um ressalto para rematar para o 1-0.

No outro jogo com vista para o play-off, entre o AVS e o Tondela, continua o nulo no placard.