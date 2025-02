O Funchal recebe, no próximo dia 27 de fevereiro, entre as 14h00 e as 17h00, a conferência “Less is More: Educação de Adultos em Contexto Europeu”, organizada pela DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira. O evento conta com a participação de Gisele Winkler, especialista em educação de adultos na Alemanha, que trabalha há mais de 40 anos com pessoas com menos oportunidades.

A conferência, financiada pelo projeto Erasmus+, destina-se a profissionais que lidam com aprendentes adultos e abordará temas como a educação inclusiva, métodos participativos para adultos com necessidades especiais e ferramentas para o planeamento de atividades.

O evento terminará com um “Madeira de Honra”, um momento de convívio e networking entre os participantes. A inscrição é gratuita e pode ser feita através do site www.dtim.pt.