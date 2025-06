Escola da Tabua ganha novos equipamentos infantis

A Escola Básica da Tabua tem novos equipamentos infantis adquiridos no âmbito do Orçamento Participativo. O executivo camarário, liderado por Ricardo Nascimento, esteve hoje no local.

Este melhoramento resulta de uma proposta apresentada por um grupo de cidadãos, que solicitava uma série de equipamentos para tornar a escola mais interativa e apelativa aos mais novos.

A escola ganhou, assim, um painel sensorial, um escorrega, uma mesa de ping-pong, duas balizas e pinturas no chão, num investimento de cerca de 25 mil euros.

Na visita à escola, Ricardo Nascimento destacou as mais-valias deste projeto e mostrou-se feliz por ver uma escola do concelho com uma ampla oferta formativa.

“É com alegria que vemos aqui muitas crianças. Esta escola está com duas salas de pré-escolar e há bem pouco tempo foi criada a opção de creche, numa parceria entre a Câmara, Junta de Freguesia e o Governo Regional que neste momento está cheia e com lista de espera”, afirmou o autarca.

O executivo aproveitou ainda para ver o mobiliário adquirido recentemente pela autarquia para uma das salas do pré-escolar, depois de um pedido formalizado pela escola.

“Tentamos, aos poucos, dar melhores condições às escolas e à comunidade educativa para que deem o seu melhor às crianças que serão o nosso futuro”, diz Nascimento, citado num comunicado alusivo a esta visita dos autarcas à escola.

A escola tinha sido já contemplada com quadros interativos nas salas de aula para cativar e motivar a aprendizagem de uma forma muito mais interativa.