Nos dias 24, 25 e 26 de março de 2025, a Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo receberá uma comitiva Erasmus+ no âmbito de um programa de Job Shadowing. Esta iniciativa decorre de uma parceria entre a Direção Regional de Educação e o Centro de Educación Infantil y Primaria Cristóbal Colón, de Alcalá de Henares, Espanha, com a escola Bartolomeu Perestrelo como instituição anfitriã.

A delegação espanhola, composta por três professores e seis alunos, participará em atividades letivas e culturais, integrando-se nas turmas para uma experiência imersiva. O objetivo é observar e partilhar boas práticas educativas, promovendo a troca de conhecimentos e metodologias pedagógicas entre os docentes e estudantes das duas instituições.