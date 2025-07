Paula Margarido destacou hoje “a dimensão, qualidade e relevância” da nova Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI) da Associação 4 de Setembro, em fase final de obra, e elogiou o ritmo e a seriedade da execução da obra, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta sexta-feira a fase final das obras, na companhia da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves.

A governante foi conduzida pela presidente da Direção da Associação, Teresa Paula Esmeraldo, e pela diretora técnica do futuro equipamento, Mara França.

Paula Margarido sublinhou que esta infraestrutura constitui “uma resposta estruturante para a população sénior e para as famílias cuidadoras” e será “um exemplo de visão, sustentabilidade e compromisso social”.

Com conclusão estrutural prevista para agosto, a nova ERPI deverá começar a acolher os primeiros utentes já em novembro de 2025, após dois meses dedicados à formação das equipas e à preparação logística e tecnológica do funcionamento. Foi também revelado que já existem candidaturas de sócios da associação suficientes para ocupar todas as 44 vagas previstas.

O investimento total ascende a 4,9 milhões de euros, dos quais cerca de 4,6 milhões são comparticipados pelo PRR, permitindo a construção e equipamento de uma infraestrutura de raiz, moderna e integrada, com 18 unidades de alojamento duplas, 5 individuais e 1 tripla.

O edifício aposta em energias renováveis para autoconsumo, promovendo maior eficiência e redução de custos energéticos. Os futuros utentes terão acesso a alimentação personalizada, cuidados de saúde, fisioterapia, cuidados de imagem, transporte e um conjunto de atividades que favorecem o bem-estar físico, emocional e social.

A secretária Regional reafirmou, no local, o compromisso do Governo Regional com o reforço das respostas sociais, o envelhecimento digno e a coesão territorial, destacando que nem todas as soluções passam por internamento em ERPI, pois nada substitui o conforto e o ambiente familiar, desde que existindo condições para tal.