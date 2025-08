A equipa da Madeira está a disputar esta tarde, com a equipa de Leiria, os quartos de final do Chefs da Nossa Terra, programa da RPT1.

A empresária Iolanda Silva lidera a ‘brigada’ que já apresentou uma entrada e está neste momento a confecionar o prato com ingrediente surpresa.

O desafio é replicar o Ceviche de Lírio do chef Ricardo Costa, chefe executivo do restaurante do hotel The Yeatman.

Ricardo Costa é natural de Aveiro e, desde a abertura do The Yeatman em 2010, que assume a função de Chefe Executivo, sendo que foi sob a sua liderança que o restaurante alcançou a prestigiante primeira Estrela Michelin um ano depois e a segunda Estrela Michelin em 2017.