Élia Ascensão será a candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz, conforme o JM escreveu na sua edição esta quinta-feira, na qual Élvio Sousa ressalvou que era a escolha certa e que “só não erra quem não tem de decidir”, numa alusão a uma primeira divulgação de que seria Paulo Alves o candidato proposto para suceder a Filipe Sousa.

“O partido decidiu ouvir o pulsar da população e cumprir a sua natureza que era o encontro daquilo que as pessoas mais defendem e mais querem. E realmente toda esta onda de apoio que se fez sentir na última semana mereceu a melhor atenção do partido e de todos nós e, nomeadamente, a minha pessoa, merece o maior reconhecimento, o maior respeito, a maior lealdade e a maior das entregas”, exalta, na sequência, Élia Ascensão.

A onda de solidariedade, que se seguiu ao primeiro anúncio, em que era preterida, surpreendeu, pela positiva, a própria. “De facto, eu nunca tive esta noção de que afinal todo este trabalho de formiguinha de 12 anos não foi assim tão invisível. Eu nunca trabalhei para a fotografia, por assim dizer, sempre me dediquei com muita responsabilidade, com muito profissionalismo a todos os dossiers que me iam sendo confiados e esta onda de apoio que se fez sentir na última semana foi completamente inesperada. Para todos, mas principalmente para mim e, de facto, aproveito mesmo para deixar aqui um agradecimento tão grande a todas aquelas pessoas que deram a cara e que, de facto, fizeram-se ouvir”, explana.

Élia Ascensão acentua que “quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos os colegas, nomeadamente ao Paulo e ao Milton, que também compreenderam a necessidade de se unir à volta de uma candidatura liderada por mim, o que também me deixa aqui com maior à vontade e também com energias renovadas para assumir este desafio”.

E sim, reconhece que com tamanho apoio, a responsabilidade, cresceu substancialmente. “Sim, claro. Daí eu dizer, de facto, que estou mesmo com energias, com entusiasmo e energias renovadas. Eu confesso que estava a dizer que precisava descansar e continuo a precisar descansar, mas o entusiasmo e as energias renovadas vão-me permitir, de facto, ir buscar força e dar continuidade, principalmente estes próximos quatro meses, até o final do mandato, porque a máquina municipal não para”, referindo-se pronta para iniciar já de imediato a campanha.