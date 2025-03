A política em Santa Cruz continua a dar que falar. Hoje, num comentário a uma publicação de Élia Ascensão, na página de Facebook, na qual a atual presidente esclarecia que o partido e a autarquia estavam “confiantes nas decisões tomadas e na legalidade das mesmas”, quanto à questão da substituição do presidente da edilidade, Miguel Alves realçou que a substituição de Filipe Sousa “pela atual vereadora e vice-presidente, Élia Ascensão, “para que não haja qualquer margem para dúvidas, foi e é da minha inteira vontade, sem qualquer tipo de constrangimentos nem de discórdia entre a atual executivo camarário do JPP”.

E ainda acrescenta que “era só o que me faltava o PSD de Santa Cruz ditar a minha vontade política e/ou pessoal”.

Recorde-se que esta tomada de posição surge na sequência da notícia publicada hoje pelo DN Madeira que dava conta de que o cargo de presidente em Santa Cruz assumido por Élia Ascensão em vez do n.º2 Miguel Alves ‘furava’ regra legal, adiantando que “o caso foi comunicado à Procuradoria-Geral da República”.

Em consequência, o PSD de Santa Cruz veio a público reiterar que “esta situação é ilegal e afirma não aceitar que o JPP se refugie na sua demagogia habitual para confundir a população, registando, ainda, a postura de Élia Ascensão, que tudo faz para obter protagonismo individual e que tenta, diariamente, impor-se ao seu próprio partido, algo que ressalta na forma como afasta agora o segundo membro da lista, para ocupar o seu lugar”.

Em resposta, Élia Ascensão, em comunicado, esclareceu que “face às declarações do PSD de Santa Cruz que volta a atacar a minha pessoa em termos falsos, envio documentação em anexo que prova que a substituição do presidente Filipe Sousa, por impedimento legal deste, é resultado da recusa do vereador Miguel Alves em substituí-lo e não resultado de qualquer sede de protagonismo da minha pessoa, como faz crer o PSD”.

Miguel Alves terminou a sua publicação “desejando um bom Carnaval, até porque não tenciono entrar nele, mas constato que o PSD de Santa Cruz já lá está de corpo e alma. Que se divirtam muito...”.