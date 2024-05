A candidatura do RIR às eleições regionais de 26 de maio, encabeçada por Liana Reis, esteve hoje reunida com o Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, a fim de ouviram as reivindicações da classe.

A falta de avaliação dos profissionais que entraram ao serviço do Sesaram, na altura da pandemia, é uma das questões evidenciadas pelo partido em comunicado.

A falta de comunicação e o trabalho em equipa multidisciplinar foi outro tema da reunião. De acordo com a mesma fonte, “estes técnicos não possuem por exemplo acesso ao processo clínico e nem conseguem fazer uma simples referênciação online”.

“Aquilo que que ainda lhes é transmitido sobre a situação clínicado doente é obtida ou por carta ou pela boa vontade dos profissionais através de umtelefonema para os serviço”, adianta o RIR.

O RIR defende uma alteração a todo o processo, nomeadamente “um técnico diretor para dar encaminhamento em tempo útil sendo que o ideal seria a criação de um projeto urgente que contemplasse o trabalho em equipa multidisciplinar de forma a uniformizar todos estes dados”.

“O partido RIR caso eleja um deputado à Assembleia Regional irá certamente debater sobre este assunto e ter uma audiência com o Secretário Regional da Saúde para falarmos sobre a urgência de começarmos a trabalhar em equipas multidisciplinares nos diversos serviços da sua alçada”, adianta a candidatura.