Eleições/Madeira: PAN defende reformulação do setor dos transportes públicos

O PAN Madeira através da candidatura “Força da Natureza”, encabeçada por Mónica Freitas, esteve durante a tarde de hoje no concelho da Ribeira Brava. Em contacto próximo com a população, é no setor dos transportes públicos que recaem várias queixas.

Leia a nota de imprensa do PAN:

“O Partido PAN - PESSOAS - ANIMAIS - NATUREZA continua em contactos diretos com a população, desta feita no concelho da Ribeira Brava, concelho esse com várias zonas altas, isoladas e onde o transporte público é o único e grande garante de mobilidade e ligação aos serviços. Reformular o setor é crucial e é a única forma de dar o passo na direção da transição energética e da equidade social. É impensável que, no ano que decorre e perante as opções tecnológicas que existem, ainda existam zonas na Madeira com apenas duas ligações diárias de autocarro por dia.

“Não serve criar um concurso pomposo para a renovação da frota se continuamos a apostar em motores a combustão, em modelos idênticos aos que comprovadamente estão obsoletos. Precisamos de hubs, de carrinhas elétricas e/ou híbridas que façam as ligações frequentes até às centrais, precisamos de ouvir a população, precisamos criar um sistema por agendamento, precisamos reformular o setor de cima abaixo. Para aumentar o número de utilizadores do transporte público é preciso torná-lo atrativo e que o mesmo possa competir com o automóvel, senão, naturalmente, as pessoas terão mais dificuldade em fazer a transição” - refere a deputada do PAN Madeira, Mónica Freitas

O PAN defende a reformulação dos transportes públicos de forma mais sustentável e moderna com recurso ao estudo das rotas, dos horários e em modelo de parceria com carrinhas mais pequenas e tendencialmente elétricas. Ao mesmo tempo, propomos também a expansão do serviço de transporte por agendamento telefónico, próximo e que vá ao encontro das necessidades das populações mais isoladas e carenciadas. Finalmente e entre tantas mais medidas, atendendo a que a segurança dos passageiros é crucial, defendemos a melhoria de condições de luminosidade e dos abrigos para que todas e todos os passageiros se sintam seguros enquanto esperam pelo transporte.

O PAN Madeira está comprometido com a reformulação dos transportes públicos e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento.”