Eleições: Chega culpa República pela “crise na pesca do atum”

Francisco Gomes acusou hoje o governo da República de ser o principal responsável por aquilo que diz ser a “profunda crise que está a afetar a pesca do atum na Região Autónoma da Madeira”.

O candidato do Chega pelo círculo eleitoral da Madeira esteve hoje em visita ao Caniçal, onde procurou desenvolver contactos diretos com profissionais do setor.

Citado num comunicado do partido alusivo a esta iniciativa, Francisco Gomes conclui que o cenário testemunhado é “absolutamente inaceitável para uma região com uma tradição tão rica e estruturante na pesca do atum”.

O deputado e recandidato identifica quatro grandes problemas que, na sua opinião, estão a destruir a atividade, nomeadamente o corte na quota de captura, que, segundo diz, passou de 11.000 para cerca de 2.700 toneladas; “o não pagamento, por parte do Governo, dos apoios anunciados antes do início da faina”; o número excessivo de licenças para a captura de atum e a submissão da política das pescas a uma visão “radical, ideológica e ignorante do ambientalismo”.

A concluir o comunicado, Francisco Gomes garante que, na próxima legislatura, o Chega continuará a ser a voz dos pescadores no parlamento da República.