Eleições: CDU defende que o Governo Regional assuma 50% das propinas

A candidatura da CDU defendeu hoje, junto à Universidade da Madeira, no Campus da Penteada, que o Governo Regional deverá assumir o pagamento de 50% das propinas dos alunos do ensino superior.

“A CDU está na Universidade da Madeira para denunciar os problemas que os alunos desta instituição enfrentam diariamente ao longo das suas licenciaturas, mestrados e doutoramentos, começando pelo pagamento das propinas! Como estudantes de uma Universidade pública, temos o direito a um ensino superior gratuito, sem a obrigatoriedade de pagar propinas. Estas propinas, que supostamente deveriam ser usadas para a melhoria da universidade, não são aplicadas como tal, como podemos ver pela fachada e pelas condições degradantes do edifício e da cantina”, declarou a candidata.

Perante o aumento do custo de vida e o aumento constante dos preços de itens do dia a dia, Helena Câmara entende que a juventude do ensino superior precisa de propinas mais baixas.

“Por isso, a CDU compromete-se a defender que a Região assuma o pagamento de 50% das propinas dos alunos do ensino superior, ajudando as famílias e os estudantes a continuar os seus estudos sem a pressão de desistirem por falta de condições financeiras. É essencial que a juventude madeirense e porto-santense vote na CDU no dia 23 de março para garantir que haja uma voz forte na Assembleia Regional que defenda os direitos dos estudantes desta universidade”, declarou.

Ricardo Lume, candidato da CDU, também se pronunciou defendendo que “no contexto nacional, é necessário continuar a luta pelo fim das propinas e por um modelo de financiamento adequado às instituições de ensino superior, nomeadamente à Universidade da Madeira”.

“A CDU considera que, além da dinâmica nacional, é imprescindível implementar novas medidas inovadoras que atendam às necessidades dos estudantes e suas famílias, desonerando os custos com a educação. Além disso, é necessário garantir a valorização e a atratividade da Universidade da Madeira, assim como assegurar a comparticipação por parte do Governo Regional de 50% das propinas para todos os alunos matriculados no primeiro ciclo do ensino superior em instituições públicas na Região. Esta é uma medida de baixo custo para o Orçamento Regional, mas com enorme impacto social e que representa uma mais-valia para o desenvolvimento formativo e científico da nossa Região”, afirmou.