Eleições: CDU apresenta ‘Manifesto 2025’

O coordenador da CDU e cabeça de lista às eleições legislativas regionais apresentou hoje o ‘Manifesto 2025’ e lançou críticas à “promiscuidade entre o mundo dos negócios e a governação”.

Edgar Silva, citado num comunicado alusivo à iniciativa, diz que “em todo o País, sobretudo, na governação há uma salgalhada entre negócios privados e a intervenção política. Mas, a Madeira ultrapassa tudo e todos na promiscuidade entre negócios e governação”.

”O País está confrontado com uma nova crise política em consequência de negócios e negociatas que deixam mal a democracia. Toda esta realidade é o resultado da mais profunda promiscuidade entre o mundo dos negócios e a governação, da absoluta fusão entre o poder político e os grandes interesses económicos e financeiros. No entanto, o que se verifica no resto do País tem nesta Região uma gravidade incomparavelmente maior”, afirmou.