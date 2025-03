A poucas horas do fim do período de campanha eleitoral, para as eleições legislativas regionais, do próximo domingo, já se iniciou, nas ruas do Funchal, a respetiva remoção do material de campanha.

Amanhã, sábado, é o dia de reflexão, pelo que segundo a lei eleitoral, não podem estar expostos cartazes políticos no sentido de respeitar a véspera das eleições como um período de reflexão.