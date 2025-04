Após a coligação Força Madeira para as ‘regionais’ do passado 23 de março, o PTP volta a ir a votos sozinho, tendo em vista as legislativas nacionais antecipadas, do próximo dia 18 de maio.

O cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Madeira será Edgar Silva, conforme decisão saída da estrutura liderada por Raquel Coelho.

Em 2024, foi precisamente Raquel Coelho a liderar essa lista, seguida de Elsa Mata e de Edgar Silva, o enfermeiro que agora sobe para n.º 1.

Nesse ano, pelo círculo madeirense, concorreram 17 forças políticas, com o PTP a ser a 12.ª mais votada, reunindo 719 votos (0,48%). Então, PSD (3) e PS (2) mantiveram a habitual representação em São Bento, com o Chega (1) a eleger pela primeira vez no arquipélago.