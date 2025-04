Os trabalhadores da Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), reunidos em plenário, aprovaram uma resolução por unanimidade, em que decidiram cancelar a greve e mandataram o sindicato a assinar a revisão do Acordo de Empresa para 2025, que, segundo o SINTAB, será publicada em Jornal Oficial.

De acordo com a resolução, a empresa concordou em retirar “a proposta de revisão das categorias profissionais e definição de funções, incluindo a da criação de três níveis para o Operador de Linha de Enchimento. (mantendo o texto do AE publicado)”.

Entre outras situações acordadas, o subsídio de refeição negociado, passa para o valor de 9€ por dia a partir do corrente mês e o Salário Minimo a praticar na empresa é de 930 euros.

Os trabalhadores analisaram as propostas, que aprovaram, mas que, segundo o SINTAB, ficam “muito aquém das suas justas reivindicações”.

“No entanto, valorizam o facto da empresa ter aceite voltar a negociar e concluir a revisão do AE do corrente ano com o acordo e a publicação do mesmo no Jornal oficial. Mais decidem mandatar o sindicato para cancelar a GREVE e assinar a revisão do Acordo de Empresa para 2025, para ser publicada em jornal oficial, com as devidas actualizações alcançadas em mesa de negociação”, rpode ler-se na resolução enviada ao JM.