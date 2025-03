Decorreu hoje, 11 de março, a fase concelhia do Triatlo Literário, iniciativa integrada no projeto Baú de Leitura, promovido pela Secretaria da Educação. O evento, que visa estimular o gosto pela leitura e escrita entre os alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário, decorreu na Biblioteca da Casa das Mudas, proporcionando um ambiente de entusiasmo e saudável competição.

A fase escolar teve início na EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol, onde os alunos participaram ativamente nas três provas do concurso: Leitura, Argumentação Oral e Interpretação. Ana Isabel Salgado, aluna do 4.º ano, destacou-se nesta etapa pela fluência na leitura, capacidade de argumentação crítica e interpretação, conquistando assim o primeiro lugar representando a escola no dia de hoje.

Na fase concelhia, participaram alunos do 3.º e 4.º ano, que demonstraram empenho e talento ao longo das provas. O encontro reforçou a importância da leitura, da expressão oral e do pensamento crítico no percurso educativo, evidenciando a qualidade do ensino e a dedicação dos participantes.

O evento contou com a organização da equipa do Baú de Leitura da escola, em colaboração com as técnicas superiores de biblioteca Adriana Ferreira e Carla Rabim, e teve o apoio das Câmaras Municipais, de algumas farmácias e da Casa das Mudas.

A escola esteve representada nesta fase, dando continuidade ao sucesso dos seus alunos numa iniciativa que valoriza o conhecimento e a comunicação.