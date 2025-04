A EB1/PE/C da Ponta do Sol assinalou hoje, 23 de abril, o Dia da Língua Inglesa com uma comemoração repleta de momentos culturais e educativos. “A data escolhida celebra o nascimento e a morte de William Shakespeare, um dos maiores nomes da literatura inglesa, cuja obra continua a influenciar a língua e cultura britânicas”, refere nota de imprensa da escola.

A iniciativa teve como principal objetivo “promover o conhecimento da língua inglesa e valorizar a cultura e a história associadas, envolvendo toda a comunidade escolar”, conta.

O Centro Cultural John dos Passos foi o palco principal do evento, onde os alunos do 1.º CEB apresentaram canções e dramatizações alusivas à língua inglesa. As turmas do 2.º ano animaram o público com “Let’s have a tea party”, os alunos do 1.º ano interpretaram “Who took the cookie”, os alunos do 3.º ano apresentaram uma performance intitulada “Valsa Danúbio Azul”, e os alunos do 4.º ano encerraram com a canção “Good food”.

A cerimónia contou ainda com uma convidada especial: a professora e autora Lídia Maria (autora do livro “Poesia Mágica”) que declamou um poema especialmente criado para o evento. “Através das suas palavras, os presentes fizeram uma viagem simbólica pela cultura, gastronomia e literatura britânicas. A autora ofereceu ainda um exemplar da sua obra à biblioteca da escola”, relata ainda a escola.

“A celebração faz parte da iniciativa global dos Dias dos Idiomas das Nações Unidas, que visa aumentar a consciencialização sobre a diversidade linguística e promover o respeito pelas heranças culturais de cada idioma.”

Por fim, a escola anunciou ainda a realização do tradicional “Five o’clock tea” pelas 17h00, encerrando o dia com “um toque típico da cultura britânica.”

“A direção da escola aproveitou a ocasião para agradecer o envolvimento e o entusiasmo de toda a comunidade educativa, destacando, de forma especial, o trabalho da professora de Inglês, Rubina Santos, em colaboração com a professora Élia Lemos, pelo valioso contributo para o sucesso da comemoração”, conclui a nota.