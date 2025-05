Bom dia e bom domingo!

- A festa de encerramento do projeto “Um Dia Pela Vida” arranca às 7h00 com uma missa na igreja matriz da Ponta do Sol. Segue-se uma arruada e a abertura está prevista para as 9h30 no Largo do Pelourinho.

- Pelas 9h30, na Praça Central do Curral das Freiras, há o evento de degustação de Brigalhó.

- Santana celebra 190 anos de concelho. A sessão comemorativa está agendada para as 11h30, na Praça da Cidade.

- Dia do Motociclista. A caravana chega a São Vicente às 11h30, para um dia de convívio e de muita animação musical. Pelas 15h30 a bênção das motas.

- Na Santa Casa da Misericórdia da Calheta, às 14h00, a comemoração do ‘Dia das Misericórdias’.

- Às 15h30 e às 18h00, no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o espetáculo “Na Ilha II – Tributo a Artistas Madeirenses”.

- No Caniço, às 16h00, o tradicional cortejo da Festa da Cebola, pelas ruas da freguesia, terminando com a entrega de prémios.

- No último dia da Feira do Livro em Machico, pelas 18h00, decorre o lançamento do livro “Memória e identidade de um Povo que cumpriu Abril, Ribeira Seca – Machico” de Severino Olim. Ao longo de todo o dia, a partir das 10h00, há muitas atividades para crianças e adultos.

- No auditório do Jardim Municipal, às 19h00, realiza-se um concerto com o músico Sid Saint, de entrada livre e gratuita.