A concessão dos populares ‘Verdinho’ e ‘Vermelhinho’, na Avenida do Mar, faz hoje a manchete do JM.

Está em fase de concurso público, sendo que cada contrato por 15 anos e tem um valor base superior a cinco mil euros de renda mensal. Sabe o Jornal que há propostas muito superiores. A decisão cabe à autarquia do Funchal.

Ontem, decorreu mais uma edição das Jornadas Madeira, evento do JM que percorre a Região. Câmara de Lobos foi o concelho em debate pelo poder autárquico. Ao longo de seis páginas, damos a conhecer tudo o que foi dito.

O podcast Madeira SoundScape juntou mais um nome à galeria de jovens artistas madeirenses emergentes. Brasy foi a convidada de ontem e revelou como cria a sua “cena musical”.

No Antes e Depois deste sábado levamos o leitor à Ponta do Pargo e damos a conhecer as mudanças ocorridas desde o violento incêndio de outubro de 2023.

No plano internacional, destaque para o conflito que agora opõe Israel e o Irão. Vivem-se novos momentos de tensão no Médio Oriente.

E no parlamento madeirense, ‘PS quer travar concessão de trilhos’, é outro destaque nesta edição.