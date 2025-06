Duarte Freitas: Orçamento reflete “escolha política clara entre responsabilidade e demagogia”

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, considerou hoje que o orçamento regional para 2025 é “uma escolha política clara entre o caminho da responsabilidade, da estabilidade e do rigor e o caminho da demagogia”.

“Este é um orçamento responsável e equilibrado. Sem artifícios. Com investimento público robusto, com função social ativa e com foco sempre na sustentabilidade. É uma escolha entre quem governa com resultados — reconhecidos pela população nas urnas — e quem critica sem apresentar alternativas credíveis. Entre quem constrói e quem se limita a atirar pedras”, comparou Duarte Freitas.

Para o governante, “a não acomodação de propostas demagógicas e oportunistas que a oposição, sem função executiva, procura introduzir não é sinal de arrogância. Antes representa o respeito coerente pela opção feita pelos madeirenses e porto-santenses. Materializa o programa sufragado pela população e aprovado nesta Assembleia. Esse será sempre o seu princípio orientador, com propósito e ambição, verdade e realismo”.

Duarte Freitas disse ainda que “este Governo continuará a fazer aquilo que sempre fez: trabalhar, ouvir, decidir — com os pés bem assentes na realidade e os olhos postos no futuro. É com esta atitude que a Madeira continuará a afirmar a sua autonomia e a reforçar a coesão social e territorial”.