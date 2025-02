Bom dia!

Perto de 200 indivíduos foram internados na Casa de Saúde de São João de Deus, no ano passado, devido ao consumo de estupefacientes. 55 tinham idades compreendidas entre os 18 e os 28 anos. Ao JM, o diretor Eduardo Lemos mostra apreensão com o “número significativo de novos casos”, revelando tratar-se de situações “muito angustiantes” para todo o agregado familiar.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. 15 anos de obras e poucas lições. Será que a Madeira aprendeu com o 20 de Fevereiro? Até os especialistas divergem nas respostas. Já o Governo garante que todas as obras de prevenção contra aluviões foram executadas.

Saiba ainda que Centro de Abate retoma normalidade e que atos de violência afetam 65% dos adolescentes.

Nas Ocorrências, duas notícias de relevo: Praticante de canyoning resgatado no Seixal; Casal à pancada passa Dia dos Namorados no hospital.

Não perca também um facto que muito orgulha a Madeira e o País. Tolentino Mendonça substitui Papa Francisco. O cardeal madeirense assume amanhã a missa, no Vaticano, na sequência da hospitalização do sumo pontífice.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!