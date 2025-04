A Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), em parceria com a Universidade da Madeira (UMa), vai promover dois cursos online de língua portuguesa destinados a lusodescendentes e migrantes. As formações, que arrancam em maio, têm como objetivo fortalecer os laços culturais com a Diáspora e apoiar a integração linguística de residentes estrangeiros na Região Autónoma da Madeira.

Com um formato totalmente online e em horário pós-laboral, os cursos pretendem facilitar o acesso à aprendizagem da língua portuguesa, tanto a quem vive na Madeira como aos que se encontram espalhados pelo mundo.

O Curso Breve de Português – Língua Não Materna – Nível I terá início a 5 de maio e prolonga-se até 9 de julho, enquanto o Nível II decorre entre 6 de maio e 18 de julho.

Segundo a DRCCE, já foram registadas cerca de 100 pré-inscrições, o que reflete o grande interesse por este tipo de formação. As inscrições podem ser efetuadas através do e-mail CIVLD@madeira.gov.pt e mais informações estão disponíveis pelo telefone +351 291 203 805.

A iniciativa insere-se na estratégia do Governo Regional para reforçar a ligação cultural com as comunidades madeirenses no exterior e promover a “Língua de Camões” junto de um público global.

“Assim, chegaremos a um maior número de lusodescendentes, divulgando a língua portuguesa e a cultura madeirense, quer residam na Região, quer nos países de acolhimento”, afirmou Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa.