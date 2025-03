Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

A animação é grande na Avenida Sá Carneiro, onde se encontram algumas entidades do Governo Regional. Neste cortejo, pode contar também com o autocarro da ‘Rodapeste’.

Putin também ‘veio’ ao Cortejo

Putin, preso numa gaiola, e as viúvas da guerra também foram alvo de sátira no Cortejo que ainda decorre no Funchal e que conta com 578 inscritos segundo o secretário regional do Turismo. Muitas trupes que já saíram nos cortejos de domingo um pouco por toda a Região, como deu conta o JM nesse dia, desceram, hoje, até o Funchal, para participarem no grande cortejo, onde há menos gente que sábado.

Ainda assim, algumas centenas assistem à imaginação, alegria e irreverência dos foliões.