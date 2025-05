No passado dia 13 de maio, a EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo recebeu a visita da professora e escritora Sofia Almeida, que se encontra na Madeira para a apresentação do seu primeiro livro infantil, “Pardito e a Grande Árvore Mágica”, dá conta o estabelecimento de ensino.

A obra, centrada na personagem Pardito, desenvolve-se no universo encantado do Grande Carvalho, onde cada animal é valorizado pela sua individualidade. Ao longo da narrativa, Pardito embarca numa viagem de autodescoberta, acompanhado por personagens cativantes como a Mestra Coruja, a professora Colibri e a avó Coelha. A história transmite mensagens fundamentais sobre amizade, inclusão, diversidade e a importância de seguir o coração.

“A sessão contou com a participação entusiástica das crianças do Pré-Escolar e dos alunos do 1.º CEB, que se deixaram envolver pela magia da leitura. O momento foi marcado pela alegria, curiosidade e reflexão, deixando uma marca positiva no imaginário dos mais novos”.

“A direção da escola agradeceu a presença de Sofia Almeida, que já integrou o corpo docente deste estabelecimento de ensino, destacando a importância de iniciativas que promovem o gosto pela leitura e o contacto direto com autores”, lê-se ainda na nota de imprensa.