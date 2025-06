Bom dia! É segunda-feira!

* Arranca hoje na Assembleia Legislativa da Madeira a discussão do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025. A abertura da sessão plenária está agendada para as 9h00.

* Pelas 16h30, a Câmara Municipal do Funchal promove a apresentação do Altares de São João, que decorrerá na Praça do Carmo.

* Realiza-se hoje a tomada de posse dos membros eleitos do Conselho Regional e do Conselho de Deontologia da Madeira da Ordem dos Advogados. A cerimónia decorre no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, pelas 17h00, e contará com a presença do Bastonário João Massano e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

* O Sindicato dos Professores da Madeira, promove, entre hoje e sexta-feira, 20 de junho, na sua sede, uma formação dedicada ao tema “Argumentação e Pensamento Crítico”, orientada pela Professora Ana Andrade, docente de Argumentação e Retórica na Universidade Católica do Porto.