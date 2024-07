A Direção Regional de Estradas informou, através de uma breve nota, que, devido à realização de trabalhos de conservação de pavimentos, será necessário proceder ao encerramento do trânsito na ER 116, no troço que estabelece a ligação entre a via rápida (Estrada da Liberdade) e a rotunda da Quinta Magnólia.

De acordo com a Direção Regional de Estradas, o encerramento ao trânsito estará em vigor entre as 20 horas desta quarta-feira, 24 de julho, até às 7 horas do dia 1 de agosto.