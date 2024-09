Os dados provisórios dos casamentos dissolvidos por divórcio, divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira, mostram que, em 2023, foram decretados 520 divórcios de casais cuja morada de famílias situava-se na Região Autónoma da Madeira, menos 33 do que em 2022, o que corresponde a uma taxa bruta de divorcialidade de 2,0‰ (2,2‰ em 2022).

Em Câmara de Lobos, registou-se a menor taxa de divorcialidade da Região (1,6‰), enquanto no Porto Moniz o número de divórcios por mil habitantes foi mais elevado (3,2‰).

A grande maioria dos divórcios decretados diziam respeito a divórcios entre pessoas de sexo oposto. Registaram-se apenas 2 divórcios entre pessoas do sexo masculino e não houve divórcios entre pessoas do sexo feminino.

Em 2023, 72,5% dos divórcios decretados diziam respeito a divórcios “por mútuo consentimento”. Os restantes 27,5% resultaram de divórcios decretados “sem consentimento de um dos cônjuges”.

A idade média ao divórcio era de 49,0 anos para os homens e de 46,6 anos para as mulheres (48,2 anos e 45,8 anos em 2022, respetivamente).

Dos divórcios decretados em 2023, 72,9% resultaram de casamentos com duração superior ou igual a 10 anos (379 divórcios), enquanto 27,1% decorreram de uniões com menos de 10 anos (141 divórcios). Destaca-se que 45,8% dos divórcios decretados foram de casamentos com duração superior ou igual a 20 anos (238 divórcios), com especial incidência no grupo 20-24 anos (91 divórcios; 17,5%). De referir ainda que 16,9% dos divórcios decorreram de casamentos com duração superior ou igual a 30 anos (88 divórcios).