Duas operações de busca e salvamento foram realizadas na quarta e quinta-feira, na sequência de alertas recebidos sobre desportistas em possível necessidade de assistência.

Na tarde de quarta-feira, um praticante de stand up paddle (SUP) afastou-se significativamente da costa na zona do Porto Novo, levando o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal) a mobilizar a embarcação SANAS101, divulgou esta noite o SANAS Madeira.

A embarcação, pertencente à frota de substituição e que se encontrava em verificação, foi de imediato enviada para averiguar o paradeiro do atleta.

Após buscas ao largo e na última localização conhecida do desportista, este não foi encontrado. No entanto, ao patrulhar junto à linha de costa, a equipa acabou por identificar o indivíduo no Porto Novo, já em segurança, com o equipamento arrumado e sem necessidade de assistência.

A operação foi concluída com o regresso da embarcação à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz.

Na noite de quinta-feira, adianta o SANAS na mesma nota, um alerta sobre um indivíduo na água, junto ao Hotel Albatroz, levou à ativação da embarcação SANAS103.

A chamada, recebida diretamente no Centro de Comando e Controlo do SANAS Madeira, dava conta de um praticante de wing foil à deriva, impossibilitado de regressar à costa devido à ausência de vento.

A embarcação salva-vidas, afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz, foi de imediato mobilizada e encontrou o indivíduo, de nacionalidade estrangeira, em dificuldades na água.

O desportista foi resgatado e transportado para a Marina de Santa Cruz, sem necessidade de assistência médica.

As operações decorreram com sucesso, sublinhando a importância da rápida intervenção das equipas de busca e salvamento na segurança das atividades náuticas na Região.