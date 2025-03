Bom dia!

Albuquerque garantiu ao JM, no início deste mês, que iria mudar a equipa governativa e cumpriu. As alterações são substanciais, algumas o Jornal já havia noticiado, como o crescimento da estrutura para nove governantes. Confirmam-se ainda as continuidades de Jorge Carvalho e Eduardo Jesus, as inclusões de José Manuel Rodrigues, Nuno Maciel e Duarte Freitas. As surpresas são Micaela Freitas, Paula Margarido e Pedro Rodrigues.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o PS. Emanuel Câmara lidera lista para Lisboa.

Camões em destaque na Feira do Livro é outro assunto de relevo nesta edição que apresenta um Antes e Depois de uma Marina do Funchal com atrasos, dúvidas e silêncios.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje.

Bom dia e bom fim de semana.