O Benfica acertou hoje em Barcelos o calendário da I Liga de futebol, vencendo o Gil Vicente, por 0-3, em jogo em atraso da 24.ª ronda que permitiu aos encarnados alcançar o Sporting na liderança.

No Estádio Cidade de Barcelos, o médio norueguês Fredrik Aursnes, a passe de Bruma, colocou o Benfica, que somou o sétimo triunfo consecutivo para a Liga, em vantagem aos 22 minutos, ampliada aos 51 pelo ponta de lança italiano Andrea Belotti, e por uma grande penalidade convertida pelo argentino Di Maria já nos descontos (90+7).

Os ‘encarnados’, que na quarta-feira recebem o Farense para a 27.ª jornada, seguem com 62 pontos, os mesmos que o líder Sporting, que no sábado visita o Estrela da Amadora, enquanto o Gil Vicente, que não vence para a Liga há oito jornadas, ocupa o 14.º posto, com 23.